Clermont-Nice : Boga étincelant, Cham inexistant… Les tops et les flops

TOPS Intenable Jérémie Boga Sur son côté gauche, l’attaquant niçois n’a cessé de percuter et de créer des espaces dans la défense clermontoise ce vendredi, à Gabriel-Montpied (victoire 1-0). Le joueur ivoirien a apporté un danger constant sur la cage de Mory Diaw. L’Aiglon de 26 ans a été à l’initiation de l’ouverture du score des Azuréens à la 74e minute par l’intermédiaire d’Hicham Boudaoui.

On sent également que Todibo s’inspire et apprend aux côtés de l’ancien international auriverde, mais attention, l’élève pourrait bientôt dépasser le maitre... Morgan Sanson a été partout L’ancien Marseillais a une nouvelle fois signé une très bonne prestation.

Les tops-flops de Clermont-Nice : Cheick Oumar Konaté friable, Todibo solideInébranlable lors de la victoire de Nice à Clermont (0-1) ce vendredi, Jean-Clair Todibo a été à l'origine du seul but de la rencontre par une ouverture lumineuse pour Boga. Face à ce dernier, Cheick Oumar Konaté a eu du mal à verrouiller son couloir. Lire la suite ⮕

Les compos de Clermont - NiceL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Première période de Clermont - Nice et d'ArgentineL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Clermont peut définitivement lancer sa saison face à NiceL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Deuxième période de Clermont - Nice et d'ArgentineL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Analyse de la première période de Clermont - Nice et les Paris RMCL'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕