Clermont-l'Hérault pourrait devenir Clermont du Salagou

Le premier avril, la mairie de Clermont-l’ Hérault a publié un post sur Facebook indiquant que la Ville pourrait changer de nom pour devenir Clermont du Salagou. Cette information est tombée le jour des canulars.

La municipalité a le sens de l'humour et a créé cette blague sur la dénomination de Clermont. Le nom Hérault ne nous qualifie peut-être pas le mieux, étant donné que nous ne sommes pas riverains du fleuve. En revanche, nous sommes riverains du Salagou.

Clermont-L'hérault Clermont Du Salagou Mairie Canulars Blague Dénomination Hérault Salagou

