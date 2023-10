Clermont 0-1 Nice : Le débrief complet de l’After foot après le court succès des Aiglons

27/10/2023 23:58:00 / La source: RMCsport

VIDEO - Dangereux en première période puis laborieux dans le second acte, Nice est finalement venu à bout de Clermont grâce au but de l'opportuniste Hicham Boudaoui (0-1, 75e). Les joueurs de Francesco Farioli ont beaucoup gâché, à l'image de Gaëtan Laborde (un poteau et un penalty manqué). C'est tout de...