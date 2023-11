Clem – Les RetrouvaillesÀ Cheynouville, Clem et Matthieu sont sur le point de se dire « oui » pour le meilleur et le pire. Victoire étudie en Irlande et ne sera pas là pour le mariage. Salomé et Achille sont quant à eux au Népal et ne sont pas certains d’être là non plus. Quant à Valentin, il cherche un appartement pour s’installer avec Izia et Jules.

Une idée traverse alors l’esprit de Clem. Elle donne rendez-vous à Adrian dans un garde-meuble. Elle est venue chercher le voile de mariée de Caro. Parmi les objets, Clem retrouve le voile de Caro, des photos, mais aussi son ordinateur portable. Elle décide de les rapporter chez elle.

Alizée débarque à Cheynouville en plein essayage de la robe de mariée de Clem. Les deux meilleures amies sont émues de se revoir. Alizée est célibataire. Elle s’est inscrite sur une application de rencontres et elle a fait la connaissance d’un certain « Pirate de l’amour ». Loin de se douter qu’il s’agit d’Adrian, elle est tombée sous son charme.

Grâce à Valentin, Clem réussit à télécharger les mails de Caro. Cette dernière avait commencé à écrire un mail à Clem, mais elle ne l’a pas envoyé. Quoi qu’il en soit, Clem avait vu juste. Caro voulait lui demander quelque chose. Une chose qui risquait de bouleverser sa vie. Caro était certaine que seule Clem pouvait l’aider.

