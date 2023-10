Clara Direz seule en piste pour le lancement de la Coupe du monde de ski alpin à Sölden

Clara Direz, ici sur le géant lors des Championnats du monde de Courchevel-Méribel en février, sera la seule représentante française à Sölden. (J. Groder/Expa)

L'équipe de France femmes portera plutôt mal son nom samedi matin au départ de la première course de la saison. Il n'y aura en effet qu'une seule géantiste engagée : Clara Direz.

