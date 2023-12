Claire Villars-Lurton et Gonzague Lurton : deux vignerons engagés pour une viticulture respectueuse

Claire Villars-Lurton et Gonzague Lurton, issus de grandes familles viticoles bordelaises, partagent la même vision du métier de vigneron-propriétaire. Tous les deux, comme Obélix, sont tombés dans la barrique lorsqu'ils étaient encore petits. Issus d'une lignée de viticulteurs, ils étaient faits pour se rencontrer.

Non seulement parce qu'ils appartiennent au même milieu, celui de la bourgeoisie viticole bordelaise, mais surtout parce qu'ils partagent la même vision de leur métier de vigneron-propriétaire, celle d'un engagement en faveur d'une viticulture respectueuse. Lors du partage des propriétés du groupe Merlaut entre les membres de la famille, il y a de cela plus de vingt ans, Claire Villars a hérité des châteaux Ferrière et Haut-Bages Libéral, deux grands crus classé margaux et pauillac en manque de notoriété, aujourd'hui certifiés en bio. Car sitôt aux commandes des domaines, Claire Villars repense l'intégralité de la production depuis la vigne jusqu'au chai





LesEchos » / 🏆 85. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Transat Jacques-Vabre: Amélie Grassi et Anne-Claire Le Berre, les copines à bordLes navigatrices Amélie Grassi et Anne-Claire Le Berre, un des trois duos 100 % féminin de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, partie dimanche du Havre, visent une place aux avants-postes qui viendrait récompenser trois ans d’amitiés et d’aventures.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les actions sans direction claire avant l'emploi américainLes actions sans direction claire avant l'emploi américain

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Didier a été marié à une femme manipulatrice et perverse, Claire intervient pour le soutenirAu cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes de Valérie Darmon. Pas de jugements ni de tabous, une conversation franche mais aussi des réponses aux questions que les auditeurs se posent. Un moment d'échange et de partage propice à la confidence pour repartir le cœur plus léger.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Le retour d'Anne-Claire Bonnet dans le commerce de centre-ville de FlersOpticienne pendant plusieurs années, Anne-Claire Bonnet avait quitté le commerce. Depuis quelques semaines, elle fait son retour rue de Messei en reprenant Planète Grandeur Nature.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Bruno Fuchs : « Il nous faut construire une offre stratégique plus claire » avec l'AfriqueBruno Fuchs, député du Haut Rhin, membre de la commission des Affaires étrangères, délégué général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie est ce mercredi 8 novembre, le grand invité international de RFI.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Marche contre l'antisémitisme: le témoignage de Claire, juive rescapée de la Seconde Guerre mondialeClaire, une femme juive de 91 ans qui a traversé la Seconde Guerre mondiale cachée en France, explique à BFMTV pourquoi il était évident pour elle de participer à la marche contre l'antisémitisme ce dimanche et déplore l'absence d'Emmanuel Macron.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »