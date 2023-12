Citroën imagine une version moderne et électrique de la 2CV

La marque Citroën a imaginé une version moderne et électrique de la légendaire 2CV. Cette idée audacieuse conserve le charme et l'héritage de la voiture originelle tout en la modernisant. La 2CV est l'une des automobiles françaises les plus emblématiques avec une carrière de 50 ans et 5 millions d'exemplaires vendus. Citroën pourrait relancer ce modèle en hommage, à l'instar de Renault avec la Renault 5.





