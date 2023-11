Cisjordanie: cinq Palestiniens tués lors de raids israéliens

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

La France condamne les violences des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupéeLa France a condamné dimanche les « violences inadmissibles » perpétrées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lire la suite ⮕

Trois Palestiniens tués lors d'incursions militaires en Cisjordanie occupéeTrois Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec l'armée israélienne respectivement à Beit Rima, Tamoun et dans le camp de réfugiés d'Askar. Lire la suite ⮕

Les relations entre Palestiniens et colons en Cisjordanie : une relation « ordinaire » sous dominationDans cet article, la sociologue Caterina Bandini explore les interactions entre les Palestiniens et les colons en Cisjordanie. Des relations surprenantes dont l'évolution est incertaine après les attaques du Hamas et la réponse israélienne. Lire la suite ⮕

Cisjordanie: Berlin appelle Israël à « protéger » les Palestiniens des « colons extrémistes »Le gouvernement allemand a appelé lundi Israël à « protéger » les Palestiniens des « colons extrémistes » et à « demander des comptes aux responsables », après les violences perpétrées en Cisjordanie occupée. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : «la France condamne les attaques de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie», selon le Quai d'OrsayAu 23e jour de guerre entre Israël et le Hamas, les combats continuent à Gaza. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕