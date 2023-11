Cisjordanie: Berlin appelle Israël à « protéger » les Palestiniens des « colons extrémistes »

Le gouvernement allemand a appelé lundi Israël à « protéger » les Palestiniens des « colons extrémistes » et à « demander des comptes aux responsables », après les violences perpétrées en Cisjordanie occupée.Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits.

Trois Palestiniens tués lors d'incursions militaires en Cisjordanie occupéeTrois Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec l'armée israélienne respectivement à Beit Rima, Tamoun et dans le camp de réfugiés d'Askar. Lire la suite ⮕

Les relations entre Palestiniens et colons en Cisjordanie : une relation « ordinaire » sous dominationDans cet article, la sociologue Caterina Bandini explore les interactions entre les Palestiniens et les colons en Cisjordanie. Des relations surprenantes dont l'évolution est incertaine après les attaques du Hamas et la réponse israélienne. Lire la suite ⮕

La France condamne les violences des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupéeLa France a condamné dimanche les « violences inadmissibles » perpétrées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lire la suite ⮕

Les détenus du Hamas pourraient être libérés en échange de la libération des Palestiniens en IsraëlLa branche militaire du Hamas est prête à libérer les détenus en échange de la libération des Palestiniens en Israël. Les familles des otages demandent des informations sur les conséquences de l'offensive israélienne à Gaza. L'aide humanitaire française pour Gaza rencontre des difficultés. Lire la suite ⮕

Les États-Unis appellent Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniensLes États-Unis ont demandé à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour différencier ses opérations militaires entre le Hamas et les civils palestiniens. L'armée israélienne intensifie ses bombardements et ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

