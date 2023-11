Circulation en Gironde : comment les temps de trajet entre Bordeaux et le reste du département ont augmenté

Si le baromètre de Bordeaux Métropole souligne un léger mieux, les temps de trajet entre Bordeaux et son agglomération augmentent depuis 2017, d’après une étude de l’A’Urba. Explicationset la météo : le ressenti ne correspond pas toujours à la température réelle. Deux études viennent d’être rendues publiques sur cette question épineuse pour Bordeaux et son aire urbaine, qui couvrent toute une partie du département de la Gironde.

La première est issue du Baromètre des mobilités, une enquête trimestrielle commandée par Bordeaux Métropole. La seconde, réalisée par l’Agence d’urbanisme régionale A’Urba porte sur les temps de trajets entre Bordeaux et son agglomération entre 2017 et 2022...et la météo : le ressenti ne correspond pas toujours à la température réelle. Deux études viennent d’être rendues publiques sur cette question épineuse pour Bordeaux et son aire urbaine, qui couvrent toute une partie du département de la Girond





sudouest » / 🏆 57. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Langon : d'importants travaux de nuit vont gêner la circulation | Le Républicain Sud-GirondeDes travaux de sécurisation et de chaussée au rond-point de Gascogne, en centre-ville de Langon (Gironde), sont en cours jusqu'au 28 octobre 2023.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

La Métropole du Grand Paris et vous : la Métropole trace son avenirVIDÉO - A quoi ressemblera la Métropole du Grand Paris dans vingt ans ? Pour la dessiner, les élus métropolitains ont voté le schéma de cohérence territoriale : 4 années de travail en amont, pour élaborer ce document d'urbanisme qui imagine, aménage et esquisse le Grand Paris de demain. 'La Métropole du...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

La Métropole du Grand Paris et vous : la Métropole trace son avenirVIDÉO - A quoi ressemblera la Métropole du Grand Paris dans vingt ans ? Pour la dessiner, les élus métropolitains ont voté le schéma de cohérence territoriale : 4 années de travail en amont, pour élaborer ce document d'urbanisme qui imagine, aménage et esquisse le Grand Paris de demain. 'La Métropole du...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Sud-Gironde : Alerte emploi du 3 novembre | Le Républicain Sud-GirondeDeux offres d'emploi à pourvoir rapidement en Sud-Gironde

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

Tempête Domingos : 26 000 foyers privés d'électricité en Gironde | Le Républicain Sud-GirondeLa Tempête Domingos a déferlé sur la Gironde, dans la nuit. Ce dimanche 5 novembre, les équipes d'Enedis s'activent alors que 26 000 foyers se retrouvent sans électricité.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

Dans l'ombre d'Alain Anziani, Pierre Hurmic accroit son pouvoir à Bordeaux MétropoleLe changement de gouvernance à Bordeaux Métropole, officialisé le 24 octobre, profite à la fois aux maires de droite ainsi qu'à Pierre Hurmic, qui hérite de 'pouvoirs élargis'.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »