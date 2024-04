Circulation chargée pour les vacances de printemps dans la zone C

Les élèves de la zone C ont peut-être la chance de partir en vacances de printemps en premier, mais en auront un peu moins lorsqu’il s’agira de prendre la route. Les prévisions de Bison Futé indiquent une circulation chargée à partir du vendredi 5 et samedi 6 avril 2024.« La circulation sera plus intense qu’à l’ordinaire autour de Paris » , prévient Bison Futé .

Car aux vacanciers de la zone C – qui correspond aux académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse – s’ajouteront les habituels embouteillages qui rythment la région parisienne.La circulation sera particulièrement dense en direction des barrières de péages des autoroutes A10 et A6 en fin de matinée, jusqu’en début de soirée. Dans ce sens, Bison Futé recommande de quitter la région parisienne avant 14 h. Même son de cloche pour le samedi 6 avril 2024. Les barrières de péage de l’A10 et de l’A6 seront prises d’assaut dès le début de la matiné

Vacances De Printemps Circulation Bison Futé Embouteillages Autoroutes Barrières De Péage

