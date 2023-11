Cinq questions sur la proposition du Sénat d'interdire l'écriture inclusive

L'écriture inclusive vise à réduire les inégalités entre les genres et prend de plus en plus d'ampleur.

"les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine".Que pense l'Académie Française de l'écriture inclusive ?

"pas lire un texte écrit en écriture inclusive"."Il y a une chose qui me dérange dans cette écriture inclusive, c'est qu'à l'oral elle ne veut plus rien dire" "difficultés notamment liées à la féminisation, à l'héritage latin qui fait que certains mots sont masculins quand d'autres sont féminins sans qu'il n'y ait de logique"Que disent ceux qui défendent l'écriture inclusive ? headtopics.com

"Promouvoir une communication libérée des stéréotypes de sexe permet une ouverture du champ des possibles pour tous et toutes et contribue à promouvoir une société d’égalité".

