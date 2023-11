Cinq idées de visite dans des lieux hantés du Nord et du Pas-de-Calais

1 Le phare de Calais Avec celui de Dunkerque, c’est le seul phare de notre littoral à être construit en ville. À ce titre, c’est un phare du paradis (sur la terre), les phares du purgatoire se situant sur des récifs et de petites îles et ceux de l’enfer au large. Il faut compter 271 marches pour atteindre l’ancienne salle de veille et profiter de la vue à 360° sur le Calaisis et les côtes anglaises.

En haut de cette butte se trouve l’unique cromlech au nord de Paris. C’est un cercle de pierres dressées, ici cinq blocs de grès dont le haut est taillé de façon à former un bonnet, un capuchon. À l’origine, il y avait sept pierres : la sixième est dans l’herbe en contrebas et la septième, qui était au centre, a mystérieusement disparu.

