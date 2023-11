Cinéma à Bordeaux : une avant-première de « L’Arche de Noé » au profit de la fondation Le Refuge

Cinéma à Bordeaux : une avant-première de « L’Arche de Noé » au profit de la fondation Le RefugeRendez-vous lundi 6 novembre à l’Utopia pour découvrir ce film inspiré par les actions de l’association venant en aide aux jeunes LGBT+ victimes de rupture familiale

La fondation Le Refuge organise lundi 6 novembre à 20 heures, au cinéma Utopia de Bordeaux, une projection en avant-première du film « L’Arche de Noé », réalisé par Bryan Marciano, avec Valérie Lemercier et Finnegan Oldfield. L’entrée est à prix libre, et les sommes récoltées bénéficieront à

« L’Arche de Noé » s’inspire librement des actions du Refuge. Synopsis : « Une association accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leurs familles. Derrière l’apparente comédie, les excès, l’envie de s’affirmer, se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d’exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois pour trouver un travail, un logement, et s’accepter comme ils sont. headtopics.com

La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Il est possible de s'inscrire en remplissant un formulaire sur

