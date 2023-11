Cindy Crawford, renversante en Olivia Newton dans « Grease » pour Halloween

Pour la soirée CasaMigos d’Halloween ce 28 octobre dernier, Cindy Crawford a sorti le grand jeu déguisée en Olivia Newton de « Grease ».Alors que la scène mode profite d’un temps calme avant les fêtes de fin d’année et un calendrier annuel chargé de défilés, le star system prend le relai avec une fête particulièrement prisée des célébrités américaines :.

Si la reine incontestée et incontestable d’Halloween est Heidi Klum, d’autres top models n’ont pas peur de rivaliser avec elle avec des déguisements tout aussi réussis.dans « Grease » : body noir moulant, perfecto cintré en cuir, legging et mules en bois, une Sandy plus vraie que nature, accompagnée de son bien-aimé rockeur Danny.

- Blake Lively ne quitte plus cette paire de chaussures controversées (mais au summum de la tendance et du confort) ! - À porter avec tout et à moins de 50 euros, cette paire de bottes Zara est l'achat à ne pas manquer de la saison ! headtopics.com

Annonce des lauréats du programme de reconquête du commerce rural dans le Loir-et-CherOlivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, a annoncé les lauréats du programme de reconquête du commerce rural dans le Loir-et-Cher. Deux commerces ont été choisis pour bénéficier d'un soutien financier de l'Etat, dont une boulangerie à Autruy-sur-Juine et un bar-épicerie à Neuvy-en-Sullias. Le programme vise à soutenir l'installation de commerces en zone rurale. Lire la suite ⮕

Les Nordistes conservent le contrôle du ballon et insistent sur la gaucheLes Dogues de Paulo Fonseca, eux, ont récemment battu Brest (1-0) puis le Slovan Bratislava en Ligue Europa Conférence jeudi derni (2-1). Les Monégasques d'Adi Hütter restent sur 3 victoires de suite sur Marseille (3-2), à Reims (1-3) et contre Metz (2-1). Monaco est actuellement 2e avec 20 points soit 2 de moins que son voisin Nice avec un bilan de 6 succès, 2 nuls et 1 revers pour 23 buts inscrits (meilleure attaque) et 12 concédés.Lille pointe à la 5e place du classement de Ligue 1 avec 15 points soit 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour 12 buts marqués et 10 encaissés. Lire la suite ⮕

Voici quelques activités insolites à faire pour Halloween dans la Cité de Carcassonne !Pour Halloween, l'office de Tourisme de Carcassonne (Aude) a vu les choses en grand et propose pleins d'animations pour les enfants comme pour les adultes dans la Cité Médiévale. Lire la suite ⮕

Ces alternatives aux costumes feront autant d'effet à HalloweenAvis aux réfractaires, seuls ces bijoux vous suffiront pour être dans le thème d'Halloween Lire la suite ⮕

Halloween 2023 : De « L’Exorciste » à « L’Antre de la Folie », nos lecteurs dévoilent leurs films d’horreur préférésPour Halloween, on a demandé à nos lecteurs quels étaient les films qui leur faisaient le plus froid dans le dos Lire la suite ⮕