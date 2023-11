Ciaran : vents à 200km/h, mer déchaînée, grue brisée... Les images d’une première nuit de tempête

Dans le Calvados également, en plus de plusieurs chutes d'arbres, une toiture a été arrachée. Un mort dans l’Aisne, des blessés dans le Finistère Un chauffeur routier est décédé dans la nuit dans le département de l'Aisne, a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune sur Franceinfo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : du Finistère au Morbihan, découvrez les premières imagesRafales de vents, vagues submersibles… La puissante tempête Ciaran, qui va déferler sur un grand quart nord-ouest du pays dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, commence à toucher terre. Voici les premières images.

CNEWS: Tempête Ciaran : les images impressionnantes des rafales qui touchent le pays (vidéo)La puissante tempête Ciaran touche actuellement une large partie du pays. Plusieurs départements sont déjà en alerte, tandis que le chef d'Etat Emmanuel Macron appelle les Français à «ne prendre aucun risque et à rester chez soi».

BFMTV: Tempête Ciaran: les premières images des dégâts en BretagneVIDÉO - Comme l'indique Météo-France, une rafale de 207 km/h a été recensée dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau de la pointe du Raz, dans le département du Finistère.

BFMTV: Les premières images de la tempête Ciaran en NormandieVIDÉO - La tempête Ciaran s'est abattue sur un grand quart nord-ouest de la France dans la nuit de ce mercredi 1er novembre au jeudi 2 novembre. Trois départements ont été placés en vigilance rouge; le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Des records de vent ont été battus.

BFMTV: Routes, trains, avions: les perturbations dans les transports liées à la tempête CiaránVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Face aux vents violents, plusieurs lignes de trains ont été fermées par précaution.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran: les TER ne circuleront pas dans les Hauts-de-France ce jeudiLa SNCF a décidé de ne pas faire circuler les TER dans la région Hauts-de-France au plus fort de la tempête pour assurer la sécurité des voyageurs. Les TGV devraient circuler normalement.

