Chute spectaculaire lors de Paris-Roubaix

Les images ont choqué, et se sont invitées jusque dans le point presse avant Paris-Roubaix . En fin d’après-midi, ce jeudi 4 avril, une terrible chute impliquant douze coureurs, dont de nombreux leaders, est survenue sur la 4, qui a notamment contraint Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Primoz Roglic (Bora - hansgrohe) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a abandonné, suscitant une vague d’inquiétude concernant leur état de santé .

À des centaines de kilomètres du Pays basque, durant un point presse de son équipe avant Paris Roubaux, les coureurs de l’équipe Soudal - Quick Step et leur manager Patrick Lefevere ont pu visionner les images de la chute sur leurs smartphones. Le manager de 69 ans a ensuite pris la parole concernant la chute de son leader Remco Evenepoel, touché à la clavicule. « Le pilote dans la roue de Remco est tombé et il a probablement perdu sa concentration un instant et est tomb

