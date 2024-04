Chute des taux d'obligations d'État américaines

Le taux de rendement des obligations d'État américaines a chuté d'environ 70 points de base. Ce mouvement fait suite à un mouvement de grande ampleur avec des taux plus élevés sur l'ensemble de la courbe au cours des deux derniers jours. Puis, à 10 heures du matin, nous aurons l'indice ISM des services, qui devrait augmenter à 52,8 contre 52,6 le mois dernier, tandis que les prix payés devraient baisser à 57,6 contre 58,6.

Aujourd'hui à 12 h 10 HE, Powell fera sa deuxième apparition en une semaine, cette fois à Stanford, et parlera des perspectives économiques. Il sera intéressant de voir s’il ajoute quelque chose à ce qu’il a dit la semaine dernière. Le taux de rendement des obligations d'État américaines a progressé à la hausse, atteignant et clôturant à 4,35 %, ce qui a à peine dépassé le niveau de résistance à 4,35 %. En outre, nous avons vu l'indice des écarts de crédit CDX High Yield augmenter hier pour atteindre 340. La hausse des taux et l'élargissement des spreads indiquent que les conditions financières commencent à se resserrer

