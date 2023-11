Chronopost : Attention aux arnaques aux fausses livraisons de colis

Les arnaques aux (fausses) livraisons de colis sont légions, notamment lors des fêtes de fin d’année. Chronopost a alerté, à plusieurs reprises : « Jamais nous ne vous demanderons vos coordonnées bancaires, mots de passe ou carte d’identité par mail, SMS ou téléphone », indiquait Chronopost sur X (ex-Twitter), en 2021. Chronopost indique n’envoyer des mails qu’à partir des adresses suivantes : ne-pas-repondre@chronopost.fr ; enquetesatisfaction@chronopost.fr ; noreply.chronopost@myviseo.

com ; livraison.chronopost@network.pickup.fr ; avisage-ne-pas-repondre@chronopost.fr ; chronopost@e-facture.net ; chronopost.fr@infosae.docapost-dps.com ; no-reply@global.ingenico.com ; duties@chronopost.fr. Si le mail reçu n’a pas été envoyé par l’un de ces expéditeurs, il s’agit d’une tentative d’arnaque. Par ailleurs, l’entreprise n’a qu’un seul site officiel : les liens qui vous sont envoyés doivent commencer par https ://www.chronopost.fr pour être valide

:

