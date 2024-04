Christophe Laporte fait son retour

📆 04/04/2024 18:27:00

📰 lequipe ⏱ Reading Time:

26 sec. here

9 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 38%

Publisher: 51%

Christophe Laporte,Retour,Équipe

Christophe Laporte a été retenu par son équipe Visma-Lease a Bike pour Paris-Roubaix, dimanche. Souffrant de maux d'estomac avant Milan-San Remo où il avait abandonné, il avait par la suite été handicapé par des douleurs à la selle, selon le staff médical néerlandais, qui l'avaient empêché de participer à la campagne des classiques flamandes où il faisait figure de leader aux côtés de Wout Van Aert.lors d'A Travers la Flandre la semaine dernière, est forfait pour le reste des classiques, le retour du Français apporte un peu de sourire au sein de l'équipe néerlandaise, particulièrement touchée parSi Christophe Laporte n'a pas participé à la reconnaissance des pavés avec l'ensemble de son équipe (Dylan van Baarle, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Mick et Tim van Dijke ainsi que le remplaçant Julien Vermote), tout comme l'Américain Matteo Jorgenson, on l'a cependant aperçu sur une partie du parcours