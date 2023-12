Christophe Galtier jugé pour harcèlement et discrimination contre des joueurs musulmans

Christophe Galtier, jugé ce vendredi 15 décembre pour harcèlement et discrimination, essentiellement contre des joueurs musulmans, lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice, a dénoncé vendredi un manque d'impartialité d'une enquête reposant sur des propos « faux ou déformés ».L'entraîneur de 57 ans, revenu brièvement du Qatar où il poursuit sa carrière, est apparu, visage fermé, hâlé et légèrement amaigri, devant le tribunal correctionnel de Nice.

Désormais à la tête de l'équipe d'Al-Duhail, l'ancien coach du Paris SG passé par Nice lors de la saison 2021-22 comparaît pour des faits de harcèlement moral et discrimination, des délits passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Toute la matinée, il est resté debout à la barre, écoutant sans broncher une lecture fastidieuse des éléments saillants des procès-verbaux d'une trentaine d'auditions menées au printemps, aucun des autres acteurs de ce dossier n'ayant fait le déplacement pour témoigne





