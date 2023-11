Cholet. Des conférences et des dépistages pour sensibiliser à l’insuffisance cardiaque

C’est le leitmotiv de la prochaine Journée du cœur, qui se tiendra samedi 18 novembre, de 9h à 16h30, à la salle des fêtes de Cholet. Elle est organisée par l’Alliance du cœur et l’association Atout Cœur Maine-et-Loire. De nombreux sujets seront abordés au travers d’ateliers, de conférences, et de tables rondes.

