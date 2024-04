Choix forts pour la rencontre face à la Juventus

Pour la deuxième rencontre en quelques jours face à la Juventus, Igor Tudor devrait faire des choix forts, notamment concernant Mattéo Guendouzi.a débarqué du côté de la Lazio, il y a une dizaine de jours, et a plutôt bien entamé son aventure en Italie. Le Croate a permis à ses joueurs de s'imposer face à la Juventus (1-0), troisième de Série A, pour ne pas perdre trop de terrain dans la course à la Coupe d'Europe.

Tudor avait lors décidé de ne pas titulariser Mattéo Guendouzi, qui est pourtant un véritable taulier de l'effectif depuis son arrivée cet été en provenance de l'. Le Français était rentré en jeu et avait délivré une superbe passe décisive pour Marusic qui avait la victoire aux siens dans les derniers instants.Les Romains retrouvent encore la Juventus, ce soir, à l'occasion du match aller des demi-finales de la Coupe d'Itali

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OnzeMondial / 🏆 42. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Serie A. Igor Tudor domine la Juventus pour sa première avec la LazioPour son premier match à la tête de la Lazio Rome, Igor Tudor a battu la Juventus Turin, son ancien club, dans le temps additionnel (1-0), samedi 30 mars à Rome.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Officiel : Libre depuis son départ de l'OM, Igor Tudor rebondit à la LazioIgor Tudor se remet en selle. Libre depuis son départ de l'OM en fin de saison dernière, le technicien croate a officiellement rejoint la Lazio.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

OM : les révélations de Tudor sur son choix de signer à la LazioIgor Tudor, le nouvel entraîneur de la Lazio Rome, s'est confié sur son choix de rejoindre l'écurie italienne en cours de saison.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

OM : Guendouzi sur le banc contre la Juventus, Tudor s'expliqueIgor Tudor, l'entraîneur de la Lazio Rome, a expliqué la raison de la mise sur le banc de Mattéo Guendouzi contre la Juventus.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

La Lazio bat la Juventus sur le fil pour la première de Tudor, Guendouzi passeur décisifLa Lazio Rome a battu la Juventus Turin (1-0), ce samedi, pour la première d'Igor Tudor sur le banc. L'unique but de la rencontre a été marqué par Adam Marusic dans le temps additionnel sur une passe de Mattéo Guendouzi, rentré à la 80e minute.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Algérie: les choix forts de Petkovic pour sa première liste avec les VertsLe nouveau sélectionneur des Fennecs Vladimir Petkovic a annoncé son premier groupe pour les réceptions de la Bolivie (22 mars) et l'Afrique du Sud (26 mars). Il a déjà fait des choix forts avec les absences, notamment, de trois vainqueurs de la CAN 2019: Riyad Mahrez, Islam Slimani et Youcef...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »