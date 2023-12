Choisir son sapin de Noël : conseils et coûts

C'est le moment de choisir son sapin de Noël. La Dépêche du Midi vous donne quelques conseils pour acheter celui qui vous convient le mieux... à moins que vous ne préfériez le fabriquer vous-même. Quel coût ? Sapins naturels Pour les sapins naturels, il faudra généralement débourser entre 20 et 30 euros. Les deux principales variétés vendues en France sont le Nordmann, aux aiguilles plus résistantes, et l'Épicéa, connu pour être plus odorant.

Pour un gage de qualité, des labels existent comme le Label Rouge, Agriculture Biologique ou encore la certification "Plante Bleue" pour un arbre plus respectueux de l'environnement. Sapins artificiels Si vous optez pour un sapin artificiel, comptez autour d'une dizaine d'euros pour les modèles les plus petits et les moins onéreux, à plusieurs centaines d'euros pour les plus élaborés. Autres modèles Il existe par ailleurs d'autres options, pour des budgets différents. En bois, en carton, en métal... Comptez entre 20 et 30 euros pour les plus simples à plusieurs centaines d'euros pour les plus desig





