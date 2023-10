Chez les Juifs français, de la colère, de la peur et des larmes

La guerre entre le Hamas et IsraëlDepuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, plus de 700 actes antisémites ont été comptabilisés dans l’Hexagone. La communauté juive, traumatisée et préoccupée par l’avenir de l’Etat hébreu, fait face à un sentiment d’insécurité grandissant.

«Que les policiers soient là, je les en remercie. Mais est-ce normal que pour venir prier, on soit obligés d’être protégés ?»Ici au Raincy, la situation est calme », rassure le rabbin. Parmi ses fidèles, il y a bien eu cette rumeur qu’un Juif aurait été agressé, il y a quelques jours, à Gagny, la ville voisine.apaise Moshe Lewin qui croit la rumeur sans fondement.

Il n’empêche. Au Raincy, comme ailleurs, la communauté juive est sous le choc, traumatisée par l’attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre, profondément inquiète de la situation au Proche-Orient et de la guerre. headtopics.com

