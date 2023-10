Chelsea: Pochettino mécontent de devoir zapper son anniversaire de mariage pour jouer le 24 décembre

L'entraîneur argentin de Chelsea Mauricio Pochettino a déclaré vendredi soutenir l'appel d'un groupe de supporters qui réclament la reprogrammation du match des Blues à Wolverhampton, prévu la veille de Noël.

"Si nos supporters ne sont pas heureux, je ne le suis pas non plus" Mauricio Pochettino a des raisons personnelles pour se joindre aux fans mécontents: les Argentins fêtent Noël dans la nuit du 24 au 25 et son anniversaire de mariage tombe la veille. "Nos fans ne sont pas contents? Moi non plus, a déclaré le technicien. Le 23 est mon anniversaire de mariage et voilà que je dois me rendre chez les Wolves.

Lire la suite:

RMCsport »

Chelsea : Pochettino fait le point sur la blessure de NkunkuEn conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a fait le point sur la blessure de Christopher Nkunku, absent depuis le début de saison. Lire la suite ⮕

Premier League: une grande première depuis 1995 le 24 décembre, un choc au programme du 1er janvierLa Premier League a révélé ce jeudi le programme des rencontres pour la période des fêtes. Pour la première fois depuis 1995, un match se jouera le 24 décembre, entre Wolverhampton et Chelsea. Un choc entre Liverpool et Newcastle est lui prévu pour le 1er janvier. Lire la suite ⮕

iOS 17.1 est disponible pour tous, avec le correctif DAS pour l’iPhone 12 en FranceAprès trois bêtas et deux « release candidate », la version finale d'iOS 17.1 est finalement disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone. Dans la foulée, Apple propose aussi iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 et macOS 14.1. Lire la suite ⮕

Eure : L’homme condamné pour détention d’un arsenal était fiché S pour radicalisationIl détenait chez lui « un véritable arsenal » , ainsi que quelque 7.000 munitions de différents calibres Lire la suite ⮕

Nouvelle amende pour Trump pour ses propos à son procès civilScène inhabituelle au procès civil de Donald Trump: l’ancien président des Etats-Unis a dû s’expliquer à la barre mercredi sur de nouveaux commentaires offensants à l’extérieur de la salle d’audience et a écopé d’une deuxième amende, de 10.000 dollars, après avoir plaidé en vain le malentendu. Lire la suite ⮕

L’aéroport de Caen-Carpiquet fermé pour travaux en mars 2024 : quel impact pour les usagers ?Des travaux de requalification de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) nécessitent sa fermeture du 11 mars au 18 avril 2024. Si le trafic aérien sera suspendu, certains vols seront accessibles depuis l’aéroport de Deauville et certaines activités maintenues. On fait le point. Lire la suite ⮕