Chelsea continue de s'enfoncer avec une nouvelle défaite

Battu pour la 19e fois de l’année 2023 en championnat, ce dimanche à Molineux (2-1), Chelsea continue d’afficher une mine pataude et un manque d’envie criant qui expliquent parfaitement la 10e place des Blues à mi-championnat. Alors que des adversaires plutôt abordables se présentent, rien ne dit que les Londoniens ne vont pas continuer à s’enfoncer.mais pourtant, au jeu des institutions d’outre-Manche en déliquescence, Chelsea mène le bal.

Ce dimanche, à la veille de Noël, les joueurs de Mauricio Pochettino, concédant leur 8e défaite depuis le début de saison et le 19e revers du club de Todd Boehly sur cette année 2023 en championnat, un record en Premier League, et le 4e pire bilan des clubs du Top 5.Puisque les records de médiocrité n’en finissent plus d’être battus par les pensionnaires de Stamford Bridge, les coéquipiers de Thiago Silva ont également concédé leur 4e défaite consécutive à l’extérieur, ce qui n’était plus arrivé depuis… décembre 2000, sous le management de Claudio Ranier





