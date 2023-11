Chauffage : quelles sont les grandes tendances de l'hiver ?

Illustration bien concrète des enjeux que nous traversons, l'univers du chauffage est en pleine révolution. Car alors que le prix des énergies s’affolent et que le climat s’emballe, la manière d’aborder cet aspect fondamental de notre confort domestique connaît de profondes mutations. Tandis que la disparition des grosses chaudières polluantes et sur consommatrices de fioul ou même de gaz se profile, de nouvelles solutions émergent.

Après les chaudières fioul (dont l’installation de tout nouvel appareil est interdite dans le neuf comme dans l’ancien depuis le 1er janvier 2022), les modèles au gaz sont à présent dans le giron du gouvernement qui envisage leur interdiction (dans le neuf uniquement) à l’horizon 2026. La cause ? Des émissions de CO2 trop élevées pour ces solutions qui dépassent souvent le seuil des 250gCO2e/kWh désormais autorisé.

En attendant, le chauffage électrique ou au bois qui émettent en moyenne 147 et 30 gCO2e/kWh apparaissent comme des solutions d’avenir. D’autant que le score de l’électricité peut-être considérablement amélioré si on utilise une pompe à chaleur plutôt que des radiateurs. Quant au bois, ses avantages étaient jusqu’ici contrebalancés par de fortes émissions de particules fines. headtopics.com

Plus question de chauffer inutilement la maison, chaque calorie produite doit participer au confort intérieur. Pour y parvenir, de nombreuses innovations sont apparues sur le marché permettant de réguler la température au plus près des besoins des habitants. Et si les programmes permettant d’organiser les périodes de chauffe ne datent pas d’hier, ces derniers sont désormais devenus intelligents et autonomes.

