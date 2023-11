Château-Thierry : disparition inquiétante d'un homme atteint d'Alzheimer

La police nationale de l'Aisne a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jean Figueras, âgé de 89 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer. Celui-ci n'a plus donné de signe de vie depuis le 10 octobre, après être sorti de l'hôpital de Château-Thierry, dans les environs de 19 h. La police précise qu'il était vêtu d'un blouson de type 'aviateur' de couleur marron.

Il mesure 1 m 65, a les cheveux gris et sa corpulence est normale. Dans une publication Facebook, sa petite fille ajoute qu'il est parti de l'hôpital en chaussons foncés et précise qu'il ne 'connaît absolument pas Château-Thierry et ses environs.' Si vous le voyez ou si vous détenez des informations permettant de le retrouver, contactez immédiatement le commissariat de Château-Thierry au 03 23 84 26 26.

Foire d'automne de Château-Thierry : bonnes affaires et divertissement au rendez-vousLa Foire d'automne de Château-Thierry est de retour avec sa fête foraine et son vide-grenier réputé. Ne manquez pas cet événement ludique et commercial dans le sud de l'Aisne ! Lire la suite ⮕

Un nouveau prix littéraire lancé à Château-GontierLa médiathèque et la librairie M'Lire de Château-Gontier ont lancé un nouveau prix littéraire appelé 'Château' en référence à la ville. Le prix propose quinze albums répartis en trois catégories de lecteurs, choisis par Lyloo Blaise et Pauline Réminiac. Lire la suite ⮕

Un passionné d'Histoire rénove un château médiéval en FranceXavier Lelevé a réalisé son rêve en acquérant le château de Meung-sur-Loire en 2010. Avec l'aide de sa famille, il entreprend la rénovation de l'édifice, en commençant par la façade et les tours datant du XIIIe siècle. Lire la suite ⮕

Le château de Maintenon hanté par un fantômeDécouvrez les secrets du château de Maintenon et aidez à libérer le fantôme qui effraie les visiteurs. Une enquête à mener en famille jusqu'au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Château d'exception à vendre près de Saint-GaudensUn château de 700 m² avec 13 chambres, 18 pièces, sept salles de bains et 19 000 m² de terrain est mis en vente à Saint-Gaudens pour 1 393 600 euros. Le château, construit en 1867, a été rénové il y a 20 ans et est en parfait état. Il dispose d'une chapelle privée et d'une piscine à remettre en route. Lire la suite ⮕

Coulaines doit faire le job contre le FC Château-Gontier pour espérer la qualificationLe président Lionel Blondeau met en garde l'équipe de Coulaines contre le déplacement en Mayenne pour affronter le FC Château-Gontier. Malgré leur statut de favoris, ils devront se méfier pour espérer décrocher la qualification. Lire la suite ⮕