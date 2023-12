Charte de Franceinfo

Cette charte a été réalisée conjointement par les équipes de Radio France et France Télévisions et dote Franceinfo d’un document de référence unique et partagé.L’information de Franceinfo est le reflet d’une couverture exacte, équilibrée, complète et impartiale de l’actualité.

L'exercice d'un journalisme rigoureux, honnête, sans préjugés ou préférences, respectueux de la dignité humaine, tel que défini par les chartes d'éthique professionnelle - et en particulier, celles de France Télévisions et radiofrance - conditionne cet engagement. L’offre éditoriale de Franceinfo est indépendante de tous pouvoirs quels qu’ils soient.Les rédactions de Franceinfo s’engagent à ne délivrer à leurs publics que des informations préalablement vérifiées. Dans le doute, elles assument le choix d’attendre plutôt que de diffuser une information incertaine. Ce processus de validation se fait en transparence avec le public.en prenant garde à ne jamais sacrifier le fond et la rigueur professionnelle à la form





Bihaku : quelle est cette méthode japonaise pour avoir une belle peau, sans bouton ?Découvrez le Bihaku, cette méthode japonaise ancestrale qui promet une peau saine, sans imperfections et un teint parfait.

L'industrie et la décarbonation en FranceUn an après la réunion des patrons des sites les plus polluants en France, l'Etat signe des contrats de transition écologique avec ces 50 plus grands sites industriels tricolores.

Black Friday : les meilleures offres déjà disponibles en FrancePlus que quelques heures à attendre le Black Friday. Si vous êtes beaucoup trop impatients pour tenir jusqu'à vendredi, vous devriez jeter un œil à l'ensemble de ces promotions déjà disponibles chez l'ensemble des e-marchands français. 👉

Zoé Clauzure représentera la France à l’Eurovision JuniorDans un mois, le 26 novembre, les chances de la France à l’Eurovision Junior reposeront sur Zoé Clauzure. La chanteuse de 13 ans prendra part à la compétition organisée à Nice avec la chanson Cœur. Depuis que sa participation a été officialisée, Zoé enchaîne les coachings vocaux, les répétitions de la chorégraphie, mais aussi les interviews et autres rendez-vous de promo.

La France se dote d'une nouvelle version du missile balistique M51La France a développé une nouvelle version du missile balistique M51, appelée M51.3, qui présente des capacités améliorées. Ce nouveau missile nucléaire stratégique est doté d'un dernier étage innovant qui lui permettra de mieux pénétrer les défenses antimissiles. Il est considéré comme un concentré de technologies puissantes, précises et fiables.

Les grandes écoles et l'ascenseur social en FranceLes grandes écoles, autrefois symboles de la méritocratie en France, sont-elles maintenant incapables de favoriser la mobilité sociale ? Une récente étude montre que seulement 9,7 % des enfants issus des ménages les plus pauvres font partie des 20 % des ménages les plus riches à l'âge adulte. Malgré les investissements politiques et financiers de l'État et des familles, les grandes écoles sont devenues inaccessibles pour de nombreux étudiants en raison de leurs frais de scolarité élevés. Le ministère de l'Éducation s'inquiète de cette situation et prévoit de rencontrer la Conférence des grandes écoles pour discuter de ce problème.

