Charles Berberian : une grande œuvre attendue depuis longtemps

Longtemps Charles Berberian ne fut qu'une moitié. Celle du duo Dupuy-Berberian, qu'on prononçait d'ailleurs d'un seul trait dans le milieu de la bande dessinée. Avec leur personnage écrivain et parisien emblématique des années 1990, quand on ne parlait pas encore de bobo, ils avaient accédé au Graal, en obtenant le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2008 – un cas unique pour un tandem dans l'histoire de la manifestation.

Mais, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, chacun a décidé d'exister pour lui-même. Charles Berberian, par ailleurs guitariste confirmé à ses heures, avait bien signé quelques titres de haute volée, comme Éducation orientale, il livre sans doute sa grande œuvre, celle que l'on espérait, et qu'il attendait probablement lui aussi, depuis longtemps. Le livre eut, dit-on, un accouchement difficile. Le résultat est ébouriffant. Commence par une exploration plastique au moment du confinement, qui juxtapose photos, aquarelles et crayonnés, épousant les rêveries et les considérations de l'auteur sur cet épisode singulier

:

