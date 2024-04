Chargement des derniers composants pour le parc éolien en mer de Fécamp

Les mâts, nacelles et autres pales de Siemens Gamesa Renewable Energy, nécessaires à l'assemblage des éoliennes du parc éolien en mer de Fécamp (497 MW), avaient embarqué pour la première fois en juin, à bord du navire d'installation de type jack-up, Innovation. Avec quelques semaines de retard, le chargement des derniers composants des 71 éoliennes du parc éolien offshore - devant avoir lieu à la fin de l'année 2023 - a quitté le port de commerce de Cherbourg (Manche) le jeudi 21 mars 2024.

Les effectifs de ce dernier étant en charge de la manutention en lien avec les énergies marines renouvelables (EMR). Après Fécamp, Courseulles Le hub de stockage et de pré-assemblage de 15 hectares qui lui était dédié est situé sur un vaste terre-plein aménagé par Ports de Normandie. Il est intégré aux 100 hectares réservés aux EMR, eux-mêmes constitués d'une extension sur la mer de 39 hectares (occupés à 80 % aujourd'hui

