Charente-Maritime. Maisons inondées et routes fermées à la suite des intempéries

La Charente-Maritime a connu un week-end marqué par de nombreuses intempéries. Les fortes pluies combinées aux grandes marées et à des vents violents ont causé de nombreuses perturbations durant l'ensemble du week-end.

Ce samedi 28 octobre, la vigilance a été relevée au niveau orange et ce jusqu'à ce dimanche 29 octobre. Pour des raisons de sécurité, le Département a également pris la décision de fermer plusieurs routes menacées d'inondation. Charente-Maritime.

Ces inondations ont notamment eu lieu dans la commune de Chambon (Charente-Maritime) comme l'a révélé le quotidien Sud-Ouest. Dans cette ville, les habitants ont rapidement vu le niveau de l'eau monter et menacer les habitations. L'eau a finalement atteint plusieurs maisons de la commune. headtopics.com

