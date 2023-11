Chants antisémites dans le métro :«La gauche montre enfin son vrai visage»

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Chaque matin devient agréable avec la machine à café Senseo disponible à moins de 55 eurosVotre rituel du matin consiste à préparer une tasse de café avant de partir ? Toujours prête à l’emploi, cette machine à dosettes fait gagner du temps. Bénéficiez d’une remise de 27 % sur la machine à café disponible chez Amazon.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LOBS: Le parquet de Paris ouvre une enquête après des chants antisémites dans le métroUne vidéo circulant depuis mardi soir sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes de dos chantant des propos antisémites dans une rame du métro parisien.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Des chants antisémites entonnés dans le métro à Paris, une enquête ouvertePlusieurs personnes ont été filmées en train d’entonner des chants antisémites mercredi dans une rame de métro. « Des propos choquants, inadmissibles, indignes », a dénoncé le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Le parquet a ouvert une enquête

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Des chants antisémites dans le métro parisien: le parquet va ouvrir une enquêteVIDÉO - Une vidéo, publiée sur TikTok, mardi soir dernier, montre une rame de métro parisien où des passagers chantent des paroles antisémites. La préfecture de police a saisi le parquet qui a annoncé diligenter une enquête pour identifier et poursuivre les auteurs.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Chants antisémites dans le métro: le parquet de Paris ouvre une enquêteCe mercredi, le Parquet de Paris a ouvert une enquête suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un groupe de personnes entonner des chants à caractère antisémite dans une rame du métro à Paris.

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕