Changements dans la politique de l'App Store d'Apple

Apple modifie sa politique autour de l'App Store et insère de nouvelles fonctionnalités dans la bêta d'iOS 17.5. Les développeurs auront plus de liberté mais seuls ceux ayant vendu plus d'un million d'exemplaires de leur service pourront en bénéficier. Apple demande également aux développeurs de se soumettre au processus de légalisation et de publier de manière transparente les collectes de données personnelles.

