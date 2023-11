Changements annoncés pour la 29ème édition du Festival Interceltique de Lorient

La 29ème édition du Festival Interceltique de Lorient n’est pas si lointaine. Mais déjà, les coprésidents, Alex Kervadec et Mélanie Le Plain, se tournent vers 2024… Et des changements s’annoncent. À commencer par les dates. Pour raisons de Jeux Olympiques, l’événement se déroulera exceptionnellement non pas sur quatre jours autour du 15 août mais sur trois jours, du 2 au 4 août 2024.« On doit réduire la durée comme tous les festivals.

BE_BASKETFR: Quimper remporte le choc contre Loon-Plage, Lorient respire, Besançon enchaîneNM1 - Quimper reste coleader de la poule A de Nationale 1 masculine (NM1) suite à sa victoire contre Loon-Plage. Plus loin au classement, Lorient se rassure et dans la poule B Besançon enchaîne.

ACTUFR: Transat Jacques Vabre : on sait quand une partie de la flotte va quitter LorientLes bateaux de la Transat Jacques Vabre vont pouvoir quitter Lorient (Morbihan). Le départ est prévu lundi 6 novembre 2023.

ACTUFR: Près de Lorient : un début d'incendie dans un bateau de plaisance au portLes sapeurs-pompiers du Morbihan ont rapidement maitrisé l'incendie sur un bateau de plaisance à Port-Louis (Morbihan) le dimanche 5 novembre 2023.

ACTUFR: Mon Morbihan à moi : Soldat Louis, jamais très loin du port de LorientLe groupe morbihannais Soldat Louis prépare un nouvel album. Serge Danet évoque pour Actu Morbihan ses attaches avec le département du Morbihan.

RMCSPORT: Lens, Ligue 1, 11ème journée : résultat match du samedi 04 novembre 2023Composition Lorient - Lens, Ligue 1, 11ème journée : résultat match du samedi 04 novembre 2023

RMCSPORT: Ligue 1: suivez Lorient-Lens en liveLorient, 15e de Ligue 1, reçoit ce samedi 4 novembre Lens, 10e, pour le compte de la 11e journée. Coup d'envoi à 17 heures dans le direct commenté de RMC Sport.

