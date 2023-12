Changement du système de signalisation sur la ligne Marseille-Vintimille

Un changement du système de signalisation pour pouvoir augmenter la cadence. Sur les rails, entre Marseille et Vintimille (Italie), où cette ligne ferroviaire majeure de l’axe méditerranéen est à saturation, entre les trains de fret et ceux qui transportent tous les jours les touristes et les travailleurs, l’heure est aux grands travaux.

« Au-delà d’être un projet technique, c’est surtout une volonté d’amélioration de la performance sur le corridor ferroviaire le long de la Méditerranée, qui va de Barcelone à Venise », explique Jean-Pierre Serrus, vice-président chargé des transports à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). Le projet va permettre de moderniser des équipements installés il y a environ soixante ans, dans les années 1960, lors de l’électrification de la ligne, et qui n’avait pas bénéficié d’améliorations depui





20minutesMars » / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

One Polar Summit: les pôles en première ligne face au changement climatiqueL’Arctique et l’Antarctique sont aujourd’hui des espaces stratégiques majeurs dont l’équilibre de la planète dépend largement. Comme les océans auxquels ils sont intrinsèquement liés, les deux pôles Nord et Sud jouent un rôle central dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Du changement dans le financement du syndicalisme agricole : pourquoi ça grogneLe ministre de l’Agriculture s’apprête à changer les règles. La Conf’et la Coordination rurale perdraient entre 400 000 et 500 000 € par an.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les turbulences aériennes pourraient s'intensifier en raison du changement climatiqueVisant à limiter les secousses pendant le vol, cette solution pourrait ravir les phobiques de l’avion.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

La 11e Brigade parachutiste face à 'un changement historique'Ancien chef de corps du 8e RPIMa de Castres, le général Frédéric Danigo commande depuis cet été la 11e Brigade parachutiste, à Toulouse. 'Brigade de l'urgence', elle est actuellement en pleine modernisation et transformation face aux enjeux et menaces actuelles et à venir. Interview.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

La 11e Brigade parachutiste face à 'un changement historique'Ancien chef de corps du 8e RPIMa de Castres, le général Frédéric Danigo commande depuis cet été la 11e Brigade parachutiste, à Toulouse. 'Brigade de l'urgence', elle est actuellement en pleine modernisation et transformation face aux enjeux et menaces actuelles et à venir. Interview.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Changement de configuration de la place Parmentier à FoixUne partie du terrain, qui doit accueillir la future résidence autonomie de Foix, a été préparée pour les fouilles archéologiques. Place Parmentier, les arbres ont été coupés et les murets détruits.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »