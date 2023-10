Changement d'heure : les conseils d'une chronobiologiste pour mieux passer le cap de l'heure d'hiver

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

Changement d'heure (octobre 2023) : on perd ou on gagne une heure de sommeil ?[DATE HEURE HIVER 2023] Comme chaque année, en ce dernier week-end d'octobre nous allons passer à l'heure d'hiver. Est-ce qu'on gagne ou on perd une heure de sommeil ? Comment passer à l'heure d'hiver sans trop de fatigue ? Nos conseils. Lire la suite ⮕

Changement d’heure 2023 : Mais pourquoi recule-t-on encore nos montres ce week-end ?Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, le temps reculera d’une heure dans l’Hexagone, alors que les eurodéputés avaient voté la fin du changement d’heure saisonnier en 2019 Lire la suite ⮕

Dans son nouveau recueil de poésies, Claude Vancour offre une promenade dans le CotentinClaude Vancour, alias Vladimir Fisera, vient de publier un recueil de poésies, son neuvième. Édité par « In-Octavo », « Au gré du Cotentin » montre les charmes de la région. Lire la suite ⮕

États-Unis : au moins 22 morts dans une fusillade dans le Maine, le tireur en fuiteLes tirs ont éclaté dans au moins deux lieux différents, une salle de bowling et un bar-restaurant. Le tireur présumé, toujours en fuite, a été identifié par la police. Il s’agirait de Robert Card, 40 ans, dont on ignore pour l’heure les mobiles Lire la suite ⮕

Elle sentait des mouvements dans son oreille, une araignée s'était installée dans son conduit auditifUne femme s'est rendue dans une clinique après avoir eu des difficultés à dormir pendant plusieurs jours. Les médecins ont alors trouvé une araignée, qui s'était installée dans son oreille. L'insecte avait même mué dans son conduit auditif. Lire la suite ⮕

Une femme décède dans un grave accident entre une voiture et un bus à LyonDans la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 octobre 2023, une voiture a violemment percuté un bus à Lyon (Rhône). Grièvement blessée, l’une des passagères du véhicule a été transportée à l’hôpital où elle est décédée dans la nuit. Lire la suite ⮕