Changement d'heure : comment éviter les accidents de la route avec le passage à l'heure d'hiver

Cette année, le passage à l’heure d’hiver s'est déroulé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. À 3 heures du matin, il était 2 heures. Si bien que la nuit est tombé beaucoup plus tôt, en fin de journée, à partir de dimanche. Tous les ans, ce changement d’heure est la cause d’accidents de la route.

'Le passage à l’heure d’hiver entraîne une recrudescence des accidents', confirme la Délégation à la Sécurité routière. Et une hausse de la mortalité routière. 'Près de la moitié des piétons tués chaque année le sont sur les quatre mois d’octobre à janvier', indique-t-elle.

