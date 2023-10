Changement d'heure. Ces Lorrains ne le supportent pas : 'Il faut vraiment y mettre fin'

Comme chaque année, lors du dernier week-end du mois d'octobre a lieu le changement d'heure. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023, il faudra reculer vos montres d'une heure.

Si certains se réjouissent de gagner une heure de sommeil, d'autres redoutent ce passage à l'heure d'hiver. Pour Lorraine Actu, trois Lorrains racontent comment cela impacte leur quotidien. Un moral en berne avec le passage à l'heure d'hiver

Le passage à l'heure d'hiver est un moment charnière dans l'année de Sylvie*, cette Messine de 33 ans : 'Il fait nuit plus tôt. Il y a moins de luminosité et cela impacte mon moral', explique-t-elle. L'absence de soleil lui pèse énormément : 'Je suis moins 'solaire' et plus irritable. Mon humeur change et j'ai moins envie de sortir. Cela peut durer jusqu'en mars quand les jours se rallongent', indique Sylvie. headtopics.com

Ayant vécu trois ans en Nouvelle-Calédonie, elle voit une vraie différence : 'Là-bas, il n'y a pas de changement d'heure en été et en hiver. Toute l'année, le soleil se couche vers 19h. Je voyais que j'étais beaucoup plus stable', déclare cette habitante de Metz.

Pour remédier à cela, elle essaye différents remèdes : 'Je prends du magnésium et de la vitamine D pour palier le manque de soleil. Mais chaque année, j'espère qu'on va arrêter de changer d'heure', martèle Sylvie. Outre le moral, le recul d'une heure provoque un dérèglement du quotidien pour certains : 'Le changement d'heure est toujours un moment difficile et cela n'a aucun intérêt. headtopics.com

