Championnats de France de surf 2023 : Maud Le Car reste la reine à Biarritz, première pour Maël Laborde

Le Martiniquais a, de son côté, devancé plus expérimentés que lui pour coiffer sa première couronne nationale

Les 59es championnats de France de surf ont démarré ce week-end à Biarritz. Et entre deux épisodes de forte houle, qui a contraint la Fédération française de surf à annuler la première journée de compétition samedi et devrait de nouveau perturber la programmation au coeur de cette semaine, les premiers titres ont été décernés.

Des conditions que Maud Le Car « adore » et dans lesquelles la surfeuse de Saint-Martin, tout juste revenue d’un trip indonésien aux Mentawai, a coiffé une troisième couronne nationale après celles de 2018 à Hossegor et…. « Je me suis mise en danger car j’étais face à la jeune génération. headtopics.com

Avant de prendre respectivement les 3e et 4e places finales, Tya Zebrowski et Hina Conradi s’étaient également signalées : la jeune prodige en postant le meilleur total (13,93) du 1er tour ; la seconde en explosant les compteurs au 2e tour avec deux vagues notées dans l’excellence (8,83 et 8,17). Parmi les favorites de ces « France », les deux Polynésiennes Vahine Fierro et Aelan Vaast ont succombé dès le 2e tour.

Si l’expérience a prévalu dans la catégorie féminine, c’est la fraîcheur de Maël Laborde qui a triomphé chez les hommes ! Le jeune Martiniquais a, en effet, décroché son premier titre de champion de France devant deux surfeurs rompus aux joutes des circuits pros de la WSL, Tristan Guilbaud (2e) et le triplement étoilé au niveau national Jorgann Couzinet (3e). headtopics.com

