Chambéry. Le Salon Savoie modélisme présentera ses modèles réduits ce 27 et 28 octobre

Avis aux amateurs de modélisme : modèles réduits et maquettes s'inviteront au Parc des expos de Chambéry le temps d'un week-end, ce samedi 28 et dimanche 29 septembre. L'Association de modélisme et maquettistes Auvergne Rhône Alpes y organise son salon Savoie modélisme Chambéry.Au programme : maquettes diverses de trains, bateaux, sous marins, avions, voitures, camions, figurines...

En tout, le salon compte plus de 400 participants et de nombreux marchands, artisans, fabricants et boursiers.A noter que plusieurs animations seront aussi proposées aux enfants comme aux adultes au cours des deux jours de l'événement, telles que des démonstrations et des initiations à la peinture de figurines.

Le 28 octobre de 9h à 18h et le 29 octobre de 9h à 17h. Au Parc des Expos de Chambéry, 1725 Avenue du Grand Arietaz. Tarifs d'entrée : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les adolescents de 12 à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. headtopics.com

