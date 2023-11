Cette perceuse visseuse sans fil à moins de 40 euros va très certainement plaire aux bricoleurs

affi_pave__info_title{max-width:100%;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;overflow-wrap:anywhere;font-size:18px;font-weight:700;line-height:1.1;margin-bottom:2px}@media(max-width: 479px){div .affi_pave__info_title{font-size:21px;margin-bottom:2px}}div .affi_pave__info_rating{width:100%;display:flex;height:18px}@media(max-width: 650px){div .affi_pave__info a.affi_pave__info_rating{height:36px}}div .

BFMTV: Cette paire de Nike Air Force 1 est à prix avantageux avec cette remiseLes Air Force 1 sont sans aucun doute les sneakers les plus célèbres de la marque Nike. Son concepteur et fabricant vous propose une très belle remise pendant une période limitée.

FRANDROID: Retrouvez les offres en avant-première du Single Day et du Black FridaySi le Single Day et le Black Friday débuteront dans quelques jours, certaines offres ont débuté cette semaine. Il y a de bonnes affaires sur les téléviseurs, les smartphones et bien plus encore.

OUESTFRANCE: Quelle marque connue brade cette perceuse visseuse sans fil à moins de 150 euros ?La perceuse visseuse sans fil de Makita est livrée avec de nombreux accessoires pour vos petits et plus gros travaux du quotidien. Sur Cdiscount, vous pouvez retrouver l’ensemble d’outils Makita en promotion à moins de 140 euros au lieu de 246,94 euros cette semaine.

OUESTFRANCE: Cette montre connectée femme est à moins de 26 euros en ce moment sur AmazonDécouvrez la montre connectée parfaite pour les femmes : belle, personnalisable à souhait et spécialement conçue pour prendre en compte le cycle féminin. Profitez de toutes ces fonctionnalités exceptionnelles à un prix abordable.

LEPARISIEN_75: Cette paire de chaussures tendance et confortable passe à moins de 50 eurosLes chaussures Crocs Specialist II Work Clog vous offrent un style décontracté tout en apportant énormément de confort à vos pieds. En ce moment, le prix de cette paire chute en dessous des 50 euros.

MIDILIBRE: L'ACTU A MIDI. Tir de la police après la crainte d'un attentat, tornade dans le Gard, Nordahl Lelandais... ceRetrouvez les informations sélectionnées par Midi Libre ce mardi 31 octobre 2023 à la mi-journée.

