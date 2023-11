Cette marque de smartphone est le nouveau leader en Chine

« HONOR est revenu à la première place après plus d’un an, grâce à ses trois nouveaux modèles pliants qui renforcent sa position dans le segment haut de gamme »« Le retour de HONOR à la position de leader du marché en Chine est une preuve des larges efforts effectués par nos équipes depuis l’indépendance de la marque en 2021, afin d’offrir des produits innovants et de qualité, avec une identité forte »« Ce...

Toujours selon Counterpoint, vivo (17,8 %) et OPPO (16 %) montent sur le podium sans briller. Les deux marques reculent respectivement de 13 % et 14 %, comme Apple qui s’éloigne du podium (14,2 % de parts de marché, -10 % sur un an). La plus grosse dégringolade est à mettre à l’actif de realme (-23 % sur un an).Chez IDC, OPPO arrive deuxième derrière HONOR et enregistre aussi une baisse importante (-10,5 % sur un an).

Notez que les deux cabinets s’accordent sur le fait que Xiaomi arrive à se maintenir (IDC) ou à progresser (+5 % selon Counterpoint).

