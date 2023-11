Cette entreprise recrute une quarantaine de saisonniers sans regarder leur CV

Nouveaux dirigeants, Pierre et Simon Leroy d’un côté, Thomas et Ameline Ouvrard de l’autre, et nouvelles méthodes de recrutement dans ces serres qui s’étendent sur près de 7 hectares, et d’où sortent chaque année 3 000 tonnes de six variétés de tomates et 1 000 tonnes de concombres sous la marque Saveur de la Sarthe., précise Pierre Leroy. Des CDD de huit mois sur la base...

Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Voie verte La Suze-sur-Sarthe / La Flèche : une enquête publique ouverteAprès la réalisation de l'évaluation environnementale concernant la voie verte entre La Suze et La Flèche (Sarthe), le dossier d'enquête publique est mis à disposition.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Cette paire de Nike Air Force 1 est à prix avantageux avec cette remiseLes Air Force 1 sont sans aucun doute les sneakers les plus célèbres de la marque Nike. Son concepteur et fabricant vous propose une très belle remise pendant une période limitée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Un meurtrier s'évade d'une prison en Allemagne située près de la frontièreAlexandr Perepelenko, condamné à la perpétuité en 2012 pour meurtre, s'est évadé de sa prison lundi 30 octobre, dans un secteur situé à une trentaine de kilomètres de l'Alsace. Il est depuis activement recherché par les autorités...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Tempête Ciaran : la Sarthe placée en vigilance orangeEn raison de la tempête Ciaran, la Sarthe est placée en vigilance orange dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Météo-France prévoit des vents jusqu'à 100 km/h.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Peintre en bâtiment et originaire de Sarthe, elle est la meilleure artisan de FranceSandrine Musement, peintre en bâtiment, a décroché la médaille d'or lors du concours du meilleur artisan de France organisé en septembre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Parc d’attractions, forêts, routes : la Sarthe se prépare à la tempête CiaranFermeture de Papéa, renfort sur les routes, forêts sous surveillance. En Sarthe, on se prépare à l’arrivée de la tempête Ciaran dans la nuit du mercredi 1er au 2 novembre 2023.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕