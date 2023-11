Cette caméra de surveillance en réduction est une bonne affaire à ne pas manquer

Vous n’aimez pas laisser votre habitation sans surveillance ? Alors, allez vite chez Amazon. Vous y trouverez la caméra de surveillance intérieure Imou à moins de 23 euros ! Avec un prix pareil, elle va avoir du succès… Cette caméra au format compact saura se faire discrète. Facile à installer et à connecter, elle sera très vite opérationnelle. Vous pouvez également vous en servir comme babyphone.

C’est pourquoi Amazon vous propose la caméra de surveillance intérieure Imou à 22,99 euros au lieu de 65,99 euros. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette affaire ! Et pour plus de bons plans, pensez à souscrire à Amazon Prime. Avec ce programme de fidélité, vous allez bénéficier de la livraison prioritaire gratuite. Votre caméra sera chez vous en un jour ouvré, sans payer de frais de port.

Cette célèbre montre Tommy Hilfiger est à prix cassé grâce à cette promo AmazonFaites une bonne affaire avant qu’il ne soit trop tard ! La montre analogique Tommy Hilfiger pour homme à quartz, dotée d’un bracelet en silicone bleu marine, est actuellement en promotion sur Amazon. Avec son design élégant et son prix exceptionnellement réduit, c’est l’accessoire masculin par excellence à posséder. Lire la suite ⮕

Le RecApp' : Amazon, Firefox, Windows, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaineLa fin de la semaine est arrivée, il est temps pour Clubic de revenir sur les nouveautés de vos apps préférées annoncées cette semaine. Lire la suite ⮕

Craquez pour la Samsung Galaxy Tab A8 avec cette remise canon sur ce site très connuCdiscount voit les choses en grand et baisse le prix de cette tablette Samsung Galaxy Tab A8 sur son site pendant peu de temps, n’attendez pas. Lire la suite ⮕

Vignoble nantais : quelles communes concernées par cette nouvelle taxe pour financer les mobilités ?À compter du 1er janvier 2024, les employeurs de plus de 11 salariés des 16 communes de l'agglomération Clisson Sèvre et Maine devront s'acquitter du Versement mobilité. Lire la suite ⮕

Promotion exceptionnelle sur la montre connectée Garmin Venu 2SProfitez de la promotion d'Amazon pour acheter la montre connectée Garmin à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros. Économisez 100 euros sur votre commande et bénéficiez de la livraison gratuite. Cette montre est parfaite pour les passionnés de sport et de bien-être, avec plus de 25 sports intégrés et des capteurs pour suivre vos performances. Ne manquez pas cette offre ! Lire la suite ⮕

Profitez d'une remise de 27% sur la tablette Lenovo chez AmazonLa tablette Lenovo est en promotion chez Amazon avec une remise allant jusqu'à 27%. Dotée d'un écran IPS 2K de 10,61 pouces et de quatre enceintes Dolby Atmos, cette tablette offre une expérience cinéma immersive. Elle est également certifiée Low Bleu Light pour un confort visuel optimal. Avec son processeur Gen3 à huit cœurs et sa batterie longue durée, elle convient parfaitement pour le travail, les études, la lecture et le divertissement. Disponible en plusieurs formats et capacités de stockage, profitez de cette offre pour vous faire plaisir. Lire la suite ⮕