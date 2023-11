Cette astuce pour mieux dormir serait le secret de plusieurs experts du monde de la beauté. Le sommeil constitue un élément fondamental de notre bien-être physique et mental. Cependant, un nombre significatif d'entre nous expriment des difficultés liées au sommeil. Entre les bruits venus de l'extérieur, notre partenaire qui bouge, un matelas pas adapté, les raisons sont multiples de passer une mauvaise nuit.

Mais rassurez-vous, il existe une solution à la fois efficace et chic de s'endormir rapidement. La voici ! On connait tous les astuces de nos aïeules, ces sages conseils transmis de génération en génération qui offrent des solutions naturelles pour améliorer divers maux du quotidien. Certaines peuvent aider à trouver le sommeil rapidement. Les grands-mères recommandent de prendre une douche avant d'aller dormir pour provoquer un sommeil réparateur. Cependant, pour en maximiser les bienfaits, leur astuce consiste à opter pour une douche tiède environ une heure avant le coucher. Cette méthode permet au corps de se refroidir, favorisant ainsi un endormissement plus rapide





