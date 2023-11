Cette association accompagne les personnes en fin de vie : « On leur tient la main jusqu'au bout »

Contact : 07 69 55 95 90.Alors que l'équipe de Jalmalv a du mal à trouver de nouveaux bénévoles, Maguy et Françoise résument ce qui les animent.« On aime donner, c'est une question d'éducation. Il faut que les jeunes apprennent à donner aussi. Quand une personne mourante nous remercie, qu'on voit son visage s'illuminer, on se sent utile. » Les bénévoles de Jalmalv.Le mot de la fin revient à Maguy Palicot.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Meulan-en-Yvelines : un ouvrier gravement blessé après avoir chuté d'un toitUn ouvrier a été victime d'une grosse chute le lundi 30 octobre 2023 dans le centre-ville de Meulan-en-Yvelines. Il se trouvait en urgence absolue après être tombé d'un toit.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Yvelines : Les autorités abattent un tilleul centenaire pour les besoins d’un projet autoroutierDes habitants de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) ont manifesté leur colère après cette opération

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Nuit d’Halloween dans les Yvelines : le commissariat de Trappes pris pour cibleDans plusieurs communes des Yvelines, la police nationale a été visée par des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles dans la soirée du mardi 31 octobre 2023.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: Yvelines: les policiers pris pour cible dans plusieurs communes le soir d'HalloweenAux Mureaux, à La Celle-Saint-Cloud ou encore à Mantes-la-Jolie, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers et des jets de projectiles mardi 31 octobre. Aucun fonctionnaire n'a été blessé.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Yvelines : la Corrida de Houilles aura finalement lieu le 17 décembreAnnoncée annulée en septembre 2023, la célèbre Corrida pédestre de Houilles (Yvelines) aura finalement lieu dimanche 17 septembre 2023. Elle sera organisée par la Ville.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Cette route fermée pendant 2 mois dans l'Oise : travaux et nouveau radar, voici pourquoiEntre Clairoix et Choisy-au-Bac, la RD81 est fermée à la circulation jusqu'au 22 décembre 2023. Des travaux de dévoiement de réseaux sont en cours.

La source: actufr | Lire la suite ⮕