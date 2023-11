Cession d'Editis et vente d'Humensis : un nouveau feuilleton dans le monde de l'édition

Un nouveau feuilleton s’ouvre dans le monde de l’édition. La cession d’Editis au groupe CMI (détenteur de Marianne) est officielle depuis mardi 14 novembre. Les éditeurs comme les auteurs français portent désormais tous leurs regards vers la vente d’Humensis. Cette entreprise, qui regroupe les Éditions de l’Observatoire, PUF et Belin, avait été créée par Denis Kessler.

Celui-ci, ancien vice-président du Medef avait convaincu la société de réassurances Scor, dont il était le président, d’en devenir la propriétaire et de combler ses pertes récurrentes. La disparition de Denis Kessler en juin dernier a rebattu les cartes car la Scor, qui ne pense qu'en termes de rentabilité, veut céder Humensis au plus offrant. « Tout le monde s’intéresse à cette société, hormis peut-être Media-Participations, confie Muriel Beyer, directrice générale adjointe du groupe Humensis. Humensis sera vendu d’un seul tenant et il faudra déposer un véritable projet industriel comportant un plan d’investissement sur plusieurs année

:

BİBAMAGAZİNE: Le phénomène du 'ghosting' s'étend au monde professionnelLe fait de ne pas répondre au message n’est plus réservé aux relations sentimentales. Ce phénomène envahit aussi le monde professionnel. Le 'ghosting' qui implique de mettre un terme à une relation sans explication en coupant tout contact brusquement. Bien que ce terme soit généralement utilisé dans un contexte amoureux, il concerne également les recruteurs et les candidats. Et ces comportements se multiplient, au point qu'il est quasiment sûr que vous y avez été confronté, d'un côté ou de l'autre du processus de recrutement.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

BFMTV: Le Airfryer profite d’une jolie promotion sur ce site que tout le monde connaîtManger de bons petits plats n’est pas toujours facile mais avec cette friteuse Airfryer à petit prix chez Amazon, vous pouvez vous préparer de délicieux repas.

La source: BFMTV | Lire la suite »

MARSACTU: La région veut faire rêver le monde avec des Jeux olympiques "neige et chalets" en 2030Immanquable | La région Provence Alpes Côte d'Azur espère des Jeux d'hiver en 2030. Pour faciliter les déplacements vers Briançon et Nice, elle y voit un levier de vitesse pour booster les projets ferroviaires du territoire.

La source: Marsactu | Lire la suite »

TOPSANTE: Tout le monde devrait suivre des astuces « à l’ancienne » pour vivre plus longtemps, selon le médecin le plus expérimenté d’AngleterreQuoi manger, quoi faire comme quantité d’exercice… Un médecin rappelle des « basiques » qui permettent de mieux vieillir.

La source: topsante | Lire la suite »

BFMTV: Le casque Bose Bluetooth vous intéresse ? Cette offre est donc faite pour vousVotre monde sonore réinventé à petit prix : c’est l’offre que vous propose Cdiscount avec le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LESECHOS: EDF et l'Etat s'entendent sur le prix de référence du nucléaireLuc Rémont, le PDG d'EDF, s'est engagé sur la vente de l'électricité produite par les centrales nucléaires du groupe à un prix moyen de 70 euros/MWh sur longue période. Cet objectif, partagé par le gouvernement, devra se traduire dans la nouvelle régulation dont les contours doivent être arbitrés ce mardi.

La source: LesEchos | Lire la suite »