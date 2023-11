Ces quatre huiles essentielles à avoir pour soulager un rhume

Le rhume est une infection (trop) fréquente, généralement bénigne, du nez et de la gorge, par un virus. Or, les plantes ont développé des propriétés pour s'en débarrasser vite et bien. Pierre Albano Moretti, docteur en pharmacie en Corse, nous livre les secrets de quatre huiles essentielles à utiliser individuellement ou en combinaison, en cas de rhume sévère.

Elle peut aussi s'utiliser en inhalation (bien fermer les yeux en respirant) ou en diffusion dans une pièce. Contre-indication : ne pas utiliser chez les épileptiques, les enfants, ni chez la femme enceinte. L'huile essentielle de sapin baumier L'huile de sapin baumier (de son nom latin abies balsamea ct béta-pinène) est très efficace à son effet antiseptique qui libère les voies respiratoires.

